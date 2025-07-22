Чи експортує Україна нафту?

Україна не належить до провідних експортерів нафти, адже не володіє значними запасами цього ресурсу. Проте певні обсяги нафти та нафтопродуктів все ж таки реалізуються за кордон. Про це пише 24 Канал із посиланням на Портал даних видобувної галузі України.

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Куди Україна продає нафту?

У 2023 році українська нафта постачалася переважно до таких країн:

Литва – на суму 7,96 мільйона доларів;

Китай – 2,61 мільйона доларів;

США – 2,04 мільйона доларів.

Для порівняння: у 2022 році загальна сума експорту становила 71,96 млн доларів.

Якими були обсяги видобутку та експорт у попередні роки?

За офіційними даними, у 2021 році в Україні видобули близько 1,6 мільйона тонн нафти. Тоді ж на експорт було відправлено 90 тисяч тонн сировини на загальну суму 27 млн доларів – усю нафтупридбала Румунія.

Попри наявність експорту, його обсяги залишаються незначними на тлі імпорту. Україна більше імпортує нафти та нафтопродуктів, ніж експортує.

Важливо! Станом на кінець 2021 року, за оцінками фахівців, в Україні було приблизно 78,5 мільйона тонн видобувних запасів нафти.