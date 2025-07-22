Экспортирует ли Украина нефть?

Украина не относится к ведущим экспортерам нефти, ведь не обладает значительными запасами этого ресурса. Однако определенные объемы нефти и нефтепродуктов все же реализуются за границу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Портал данных добывающей отрасли Украины.

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Куда Украина продает нефть?

В 2023 году украинская нефть поставлялась преимущественно в такие страны:

Литва – на сумму 7,96 миллиона долларов;

Китай – 2,61 миллиона долларов;

США – 2,04 миллиона долларов.

Для сравнения: в 2022 году общая сумма экспорта составляла 71,96 млн долларов.

Какими были объемы добычи и экспорт в предыдущие годы?

По официальным данным, в 2021 году в Украине добыли около 1,6 миллиона тонн нефти. Тогда же на экспорт было отправлено 90 тысяч тонн сырья на общую сумму 27 млн долларов – всю нефть приобрела Румыния.

Несмотря на наличие экспорта, его объемы остаются незначительными на фоне импорта. Украина больше импортирует нефти и нефтепродуктов, чем экспортирует.

Важно! По состоянию на конец 2021 года, по оценкам специалистов, в Украине было примерно 78,5 миллиона тонн добывающих запасов нефти.