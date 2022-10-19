Інфляція у Британії повернулася до рекорду за 40 років: яку кризу це ускладнює

Інфляція залишається серйозним викликом для світу. Велика Британія не стала винятком. Крім того, країна з G7 має й низку внутрішніх викликів.

За даними Офісу національної статистики, у вересні 2022 року інфляція у Великій Британії сягнула позначки у 10,1% у річному розрахунку. Ця цифра перевищує консенсус-прогноз серед економістів з показником у 9,8%, згідно з CNBC, яких опитувало видання Reuters.

Актуально Золото – один із найпопулярніших активів під час криз: що прогнозують експерти

Рекордна інфляція у Великій Британії

Таким чином, Індекс споживчих цін повернувся до максимуму за 40 років, який зафіксували у липні також на рівні 10,1%. У серпні інфляція неочікувано впала до 9,9% через зниження цін на пальне.

Стрімке зростання інфляції фіксують, адже криза вартості життя у Великій Британії продовжує завдавати шкоду бізнесам та домогосподарствам напередодні важкої зими. До головних факторів, які сприяли злету інфляції, відносять подорожчання продуктів, транспорту та енергоносії. Зокрема, повідомляють про такі цифри:

Продукти зросли в ціні на 14,6% у річному розрахунку;

у річному розрахунку; Витрати на транспорт збільшилися на 10,9% порівняно з попереднім роком;

порівняно з попереднім роком; Тоді як вартість меблів та товарів для дому зросла на 10,8%.

Плани та пріоритети влади Великої Британії

Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Гант у своїй заяві наголосив, що допомога найбільш вразливим верствам населення буде пріоритетом, адже країна стикається із потужною інфляцією, як і "забезпечення економічної стабільності та стимулювання довгострокового зростання, яке допоможе всім".

По суті свіжі дані про темпи зростання цін у вересні лише підсвітили серйозність кризи інфляції у Великій Британії, оскільки країна проходить через період економічної нестабільності.