Про які тривожні сигнали йдеться

Банкіри країни-агресорки вже нібито не приховують паніки через зростання кредитних ризиків, слабкі інвестиції та проблеми бізнесу. Такого висновку дійшла Служба зовнішньої розвідки України за підсумками дискусій, що відбулися наприкінці вересня.

За словами голови російського регулятора Ельвіри Набіулліної, частка проблемних позик за рік зросла майже до 12%. Водночас дедалі більше підприємств звертаються з проханням переглянути умови погашення боргів, зокрема продавці на маркетплейсах і компанії, що зазнали збитків через атаки на інфраструктуру.

Річ у тім, що попри зростання корпоративного кредитування, очікуваного ефекту для економіки це не дає. Високі ставки роблять умови фінансування менш вигідними, бізнес потерпає від нестачі працівників і технологій, а становище експортерів погіршується.

Зауважте! Додатково тисне інфляція, через яку Центробанк Росії змушений зберігати жорстку монетарну політику.

Наприклад, голова правління "ВТБ Банку" Андрій Костін заявив, що частина великих підприємців відмовляється вкладати кошти у власні компанії через високі ставки, зміну правил, зовнішні обмеження та побоювання "націоналізації". А от керівник "Альфа-Банку" Володимир Верхошинський звернув увагу на середній бізнес у регіонах, де зростає ризик погіршення платоспроможності.

Російська влада намагається втримати систему завдяки дешевим програмам, перенесенню строків і державним вливанням. Але ці заходи лише відтерміновують проблему. Підприємства накопичують борги, банки – ризики, а держава бере на себе все більше витрат,

– підсумували в українській розвідці.

Зрештою, війна поглинає дедалі більше ресурсів, що могли б знадобитися росіянам для модернізації власної економіки.

Нагадаємо, напередодні Володимир Путін підписав новий указ, яким обмежив вивезення готівкових рублів за кордон навіть до так званих дружніх країн. За порушення нових правил фізичним та юридичним особам відтепер загрожує конфіскація коштів.