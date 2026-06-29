Росіяни масово переходять на готівку, зокрема через недовіру до банків

Російська влада продовжує говорити про стійкість фінансової системи, однак поведінка населення свідчить про інше. Жителі країни-агресорки все більше переходять на готівкові розрахунки, відмовляючись від банківських карток і безготівкових платежів.

Чому росіяни переходять на готівку

Причому масштаби цієї тенденції зростають швидше, аніж готові визнавати самі чиновники. Деталі розповіли в українській Службі зовнішньої розвідки в понеділок, 29 червня.

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У квітні та травні частка оплачених готівкою покупок зросла до 30,2%. Найчастіше так розраховуються за ремонтні послуги, автотовари, у готелях і транспорті.

Водночас російський центробанк зафіксував, що лише за рік обсяг грошей "на руках" у населення збільшився на 14% – до 20 трильйонів рублів, або майже 276 мільярдів доларів. Серед причин:

регулярні перебої з мобільним зв'язком та інтернетом;

а також прагнення малого бізнесу скоротити витрати на еквайринг і зменшити податкове навантаження.

До слова, великі банки скорочують кредитні ліміти за картками. Офіційною причиною називають посилення вимог регулятора, однак цьому також сприяють падіння прибутковості фінустанов і слабша кредитна активність. "Банкіри Росії воліють підстрахуватися заздалегідь", – вважають у розвідці.

Додатковий тиск створює й відтік коштів у готівку, через що учасники ринку змушені діяти дедалі обережніше. На цьому тлі кредитування й надалі сповільнюватиметься, а фінансова система працюватиме в дедалі жорсткіших умовах.

Нагадаємо, на тлі проблем всередині країна-агресорка може зіткнутися з новими викликами й на зовнішніх ринках. Зокрема, в ЄС знову активізували дискусію щодо повної відмови від російської нафти, що може ще більше вдарити по експортних доходах Кремля.