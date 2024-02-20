Зокрема, контейнерні перевізники наразі вимушені розбиратися із перевантаженням портів та дефіцитом суден. Ще один виклик – проблеми із розкладом. У результаті судна прибувають у невідповідні дні.

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Криза у Червоному морі провокує нові проблеми

Ситуацію прокоментував виконавчий директор японської компанії Ocean Network Express. Джеремі Ніксон виділив такі аспекти:

Чимало судноплавних ліній зіткнулися з проблемами планування;

Складнощі виникли через атаки хуситів на судна у Червоному морі;

Відтак, більшість перевізників почали змінювати маршрути, припинивши використовувати звичний шлях з Азії до Європи через Червоне море та Суецький канал. Нагадаємо, що серед них данська компанія Maersk, яка є одним із лідерів галузі.

До теми! Атаки у Червоному морі також спровокували зростання цін на каву. Річ у тому, що один із передових постачальників кави – В'єтнам, для якого Червоне море є важливим маршрутом.

У результаті вантажі прибували до портів не за планом. За словами Ніксона, проблеми з розкладом виникають у всіх. Це призводить до того, що у низці портів виникають конфлікти під час швартування суден у портах.

Крім того, перехід на маршрут навколо мису Доброї Надії, що біля Африки, збільшив тривалість кожного рейсу між Азією та Північною Європою від 10 днів до двох тижнів та значно ускладнили обслуговування деяких частин світу.