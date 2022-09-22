Карта для розрахунку криптовалютою
Криптовалютна платіжна картка weld дозволяє розраховуватись криптовалютою за товари та послуги скрізь, де доступні безготівкові оплати. Відтак власники картки можуть оплачувати товари та послуги в магазинах та онлайн та знімати готівку у банкоматах, які підтримують технологію безконтактної оплати.
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Розрахунки криптовалютною карткою weld
Криптовалютну картку запустив український Unex Bank, фінтех-стартап Weld та платіжна система MasterCard. Зараз weld card дозволяє розраховуватися стейблкоіном USDT, а незабаром будуть додані криптовалюти bitcoin та altcoin.
Як відбувається процес розрахунку за допомогою weld card
Цей проект не був легким для нас. Навіть не через війну, хоча вона і вплинула на терміни її реалізації. Найбільшим викликом було створення weld card, використовуючи лише існуючі правові конструкції. Зрештою, нам це вдалося,
– поділився зазначив голова правління Unex Bank.