Карта для розрахунку криптовалютою

Криптовалютна платіжна картка weld дозволяє розраховуватись криптовалютою за товари та послуги скрізь, де доступні безготівкові оплати. Відтак власники картки можуть оплачувати товари та послуги в магазинах та онлайн та знімати готівку у банкоматах, які підтримують технологію безконтактної оплати.

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Розрахунки криптовалютною карткою weld

Криптовалютну картку запустив український Unex Bank, фінтех-стартап Weld та платіжна система MasterCard. Зараз weld card дозволяє розраховуватися стейблкоіном USDT, а незабаром будуть додані криптовалюти bitcoin та altcoin.

Як відбувається процес розрахунку за допомогою weld card

Банк проводить розрахункову операцію у гривні, а еквівалент використаної клієнтом гривневої суми списується з криптовалютного балансу користувача на платформі Weld Money.

Відтак для користувача процес оплати криптовалютною карткою weld не відрізняється від звичайної безготівкової оплати.

Жодні додаткові дії для розрахунку криптовалютою не потрібні.

Цей проект не був легким для нас. Навіть не через війну, хоча вона і вплинула на терміни її реалізації. Найбільшим викликом було створення weld card, використовуючи лише існуючі правові конструкції. Зрештою, нам це вдалося,

– поділився зазначив голова правління Unex Bank.

Зверніть увагу! Оформити картку weld можуть громадяни України віком від 21 року. Випуск цифрової картки безкоштовний. За потреби клієнт також може замовити випуск фізичної пластикової картки у відділенні Unex Bank.