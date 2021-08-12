Криптовалюти можуть оголосити поза законом: мільярдер Рей Даліо розповів, чому існує такий шанс

Мільярдер та засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рей Даліо вкладає гроші у біткойн, попри те, що він має певні сумніви. Він називає біткойн цифровим золотом. Однак, все ще занепокоєний ставленням урядів до грошей майбутнього.

Інвестора, статки якого Forbes оцінює у 20,3 мільярда доларів, непокоїть те, що уряди можуть оголосити криптовалюти поза законом.

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Рей Даліо стурбований майбутнім криптовалют

72-річний мільярдер вважає, що існує "розумна ймовірність" того, що цифрові валюти, включаючи біткойн, можуть бути заборонені. У цьому контексті він згадав про Закон про золотий резерв, який у 1934 році підписав тодішній президент США Франклін Рузвельт. Згідно з цим документом контроль над золотом переходив до Мінфіну США. Крім того, виконавчий директор раніше заявляв, що будь-який масштабний економічний спад або подія пов'язана з інфляцією можуть спонукати владу ухвалити аналогічне рішення щодо криптовалют.

Рей Даліо стурбований майбутнім криптовалют / Фото Pexels

З іншої сторони віртуальні валюти стають все популярнішими у всьому світі. Нещодавно очільник Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслер заявив, що "інновації Сатоші Накамото реальні", а відомі компанії шукають експертів у цій галузі. Наприклад, Amazon, Fidelity та Paypal. До того ж все більше великих інвестиційних банків звертають увагу на цифрові валюти. Зокрема, до цього списку можна віднести таких гігантів, як:

JPMorgan,

Goldman Sachs,

Citigroup,

Morgan Stanley.

Що відомо про Сатоші Накамото Це псевдонім людини або групи осіб, які стоять за створення біткойна та першої версії програмного забезпечення, у якому цей протокол був реалізований. Усі спроби дізнатися, хто саме створив цю криптовалюту зазнавали краху.