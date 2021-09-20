Криптовалюти-аутсайдери стрімко зростають в ціні: які монети опинилися у центрі уваги

Найпопулярніші криптовалюти світу – біткойн, Ethereum та Dogecoin – залишаються в центрі уваги навіть попри різке коливання цін на ринку. Проте, це не заважає цифровим монетам, які називають аутсайдерами, зміцнювати свої позиції.

На фоні того, як вартість біткойна, Ethereum та Dogecoin регулярно змінюється, кілька маловідомих цифрових монет за останні 24 години суттєво зросли в ціні.

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Криптовалюти-аутсайдери стрімко зростають в ціні

Максимальний ріст продемонструвала цифрова монета AquaPig. На офіційному сайті криптовалюти йдеться про те, що проєкт був створений для того, щоб допомагати орієнтуватися у "мутних водах світу віртуальних грошей та одночасно отримувати задоволення". Крім того, розробники монети зауважили, що відкриті для критики та пропозицій. За добу AquaPig подорожчала відразу на 452%. За даними CoinmarketCap, актуальна ціна криптовалюти становить 0,00000000011 долара.

Криптовалюта AquaPig подорожчала на 452% / Інфографіка CoinmarketCap

Gravitoken – це автономний токен з алгоритмом автоматичного пулу ліквідності та викупом токенів зі спалюванням злетів в ціні на 259%. Зараз цифрова монета коштує 0,03202 долара. Суттєво подорожчали й кілька інших криптовалют:

Sishi Finance – на 220% ,

, Infinity Cake – на 166%,

Strudel Finance – на 155%,

Simple Chain – на 131%.

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