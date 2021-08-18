О криптовалютах подростки узнали от своего отца. Эта история их захватила и они захотели начать инвестировать в деньги будущего. Однако, это оказалось слишком дорого для их семьи, поэтому дети решили больше узнать о цифровых монетах. Их учителями стали отец и Youtube.

Примечательно Акцент на будущее: ресурсы, которые формируют принципы правильного распоряжения деньгами

Американские подростки зарабатывают благодаря Ethereum

14-летний Ишаан Тхакур и его 9-летняя сестра Аанья начали майнить Ethereum в марте на старом компьютере для игр. За первый месяц своей работы они заработали примерно 1000 долларов. С тех пор их доход вырос до 32 тысяч долларов в месяц. На первом этапе своего проекта школьники даже реинвестировали свои финансы, чтобы приобрести дополнительное оборудование. Брат и сестра подписались на обновления поставки (обычно видеокарт) в ближайших магазинах электроники, чтобы избежать проблем с дефицитом чипов.

Ишаан и Аанья активно развивают свой бизнес, который они назвали Flifer Technologies. Сейчас подростки имеют 94 процессоры для майнинга, которые делают примерно 9 миллиардов угадываний кодов в секунду. Брат и сестра перенесли большинство своих установок из гаража в центр обработки данных в Далласе.

Известно, что майнинг криптовалют требует много электроэнергии. В общем юные бизнесмены тратят примерно 2500 долларов в месяц на электричество. Они продали некоторые монеты Ethereum для покрытия следующих расходов:

оборудование,

счета за электроэнергию,

аренду офиса в центре Далласа.

По данным CoinDesk , по состоянию на 18 августа стоимость Ethereum составляет чуть более 3000 долларов. Всего с начала года криптовалюта подорожала на 334%. Подростки надеются, что вторая по популярности криптовалюта мира в будущем будет расти в цене.