ХАМАС та інші терористичні організації використовують криптовалюту Tron для власного фінансування. Про це свідчать низка фахівців з аналізу блокчейн-транзакцій.

Криптовалюту Tron використовують для фінансування ХАМАС

Через те, що ця криптовалюта працює швидше і є дешевшою, терористи почали надавати перевагу їй, а не біткойну. Про те, що вони дійсно користуються Tron свідчать і зростання до цієї валюти інтересу ізраїльських спецслужб та масові вилучення гаманців.

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З липня 2021 по жовтень 2023 року булоTron, які підозрювалися у залучені в фінансування тероризму. До них увійшли сховища з кіберадресами, які належать ліванській Хезболлі, Палестинському ісламському джихаду та ХАМАСу. А ще частина з них пов'язана з обмінником Dubai Co, яка знаходиться в Газі.

Натомість після нападу ХАМАСу в Ізраїлі повідомили про найбільшу за всю історію конфіскацію гаманців – 600 облікових записів, пов'язаних з Dubai Co. Проте, які конкретно криптомережі чи монети під це підпали вони не вказали.

Десятки власників цих гаманців розповіли для Reuters, що користувалися ними у особистих цілях, але один все ж зізнався, що колись один раз переказав гроші "комусь, пов'язаному з ХАМАС".

Як це коментують у Tron

У коментарі для журналістів представник Tron Хейворд Вонг заявив, що компанія не контролює людей, які користуються їх мережею. Тож нею, теоретично, і справді можуть користуватися терористи.

До слова це не перший скандал пов'язаний з Tron. Раніше Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) одала до суду на засновника цієї криптовалюти Джастіна Сана. Йому оголосили про підозру у шахрайстві та маніпулюванні ринку. Також його звинувачують у продажі та роздаванні незареєстрованих цінних паперів.