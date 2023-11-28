Криптовалюту Tron используют для финансирования ХАМАС

Из-за того, что эта криптовалюта работает быстрее и дешевле, террористы начали отдавать предпочтение ей, а не биткойному. О том, что они действительно пользуются Tron, свидетельствуют и рост к этой валюте интереса израильских спецслужб и массовые изъятия кошельков.

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Напомним! С июля 2021 года по октябрь 2023 года было заморожено 143 кошелька Tron, которые подозревались в вовлечении в финансирование терроризма. В них вошли хранилища с киберадресами, принадлежащими ливанской Хезболле, Палестинскому исламскому джихаду и ХАМАСу. А еще часть из них связана с находящимся в Газе обменником Dubai Co.

После нападения ХАМАСа в Израиле сообщили о самой большой за всю историю конфискации кошельков – 600 аккаунтов, связанные с Dubai Co. Однако, какие конкретно криптосети или монеты под это поджог они не указали.

Десятки владельцев этих кошельков рассказали для Reuters, что пользовались ими в личных целях, но один все же признался, что когда-то однажды перевел деньги "кому-то, связанному с ХАМАСом".

Как это комментируют в Tron

В комментарии для журналистов представитель Tron Хейворд Вонг заявил, что компания не контролирует людей, пользующихся их сетью. Поэтому ею, теоретически, действительно могут пользоваться террористы.

К слову, это не первый скандал связанный с Tron. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на основателя этой криптовалюты Джастина Сана. Ему объявили о подозрении в мошенничестве и манипулировании рынка. Также его обвиняют в продаже и раздаче незарегистрированных ценных бумаг.