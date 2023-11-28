Криптовалюту Tron використовують для фінансування ХАМАС
Через те, що ця криптовалюта працює швидше і є дешевшою, терористи почали надавати перевагу їй, а не біткойну. Про те, що вони дійсно користуються Tron свідчать і зростання до цієї валюти інтересу ізраїльських спецслужб та масові вилучення гаманців.
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Натомість після нападу ХАМАСу в Ізраїлі повідомили про найбільшу за всю історію конфіскацію гаманців – 600 облікових записів, пов'язаних з Dubai Co. Проте, які конкретно криптомережі чи монети під це підпали вони не вказали.
Десятки власників цих гаманців розповіли для Reuters, що користувалися ними у особистих цілях, але один все ж зізнався, що колись один раз переказав гроші "комусь, пов'язаному з ХАМАС".
Як це коментують у Tron
У коментарі для журналістів представник Tron Хейворд Вонг заявив, що компанія не контролює людей, які користуються їх мережею. Тож нею, теоретично, і справді можуть користуватися терористи.
До слова це не перший скандал пов'язаний з Tron. Раніше Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) одала до суду на засновника цієї криптовалюти Джастіна Сана. Йому оголосили про підозру у шахрайстві та маніпулюванні ринку. Також його звинувачують у продажі та роздаванні незареєстрованих цінних паперів.