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Навіщо Трамп влаштував вечерю

У неділю, 22 листопада, американський лідер провів уже третю вечерю для інвесторів у $TRUMP: захід відбувся в гольф-клубі поблизу Вашингтона, повідомляє Reuters. Під час зустрічі президент пояснив свою підтримку цифрових активів прагненням підвищити економічну конкурентоспроможність країни.

Я роблю це заради США... Якщо ми цього не зробимо, це зробить Китай– заявив Дональд Трамп.

Щоправда, за словами присутніх, цьогорічне свято було значно скромнішим за попереднє – як за кількістю гостей, так і за вартістю їхніх криптоактивів. До слова, право на участь залежало від обсягу вкладень у токен і тривалості володіння ним із кінця вересня до середини листопада. Організатори повідомили про 185 гаманців, що відповідали критеріям, хоча в офіційному рейтингу фігурувало лише 130.

Сукупна вартість активів на цих рахунках становила 8,6 мільйона доларів. Гості чекали на вхід під дощем, а атмосферу заходу описували як доволі стриману. Натомість криптомільярдер Джастін Сан цього разу взагалі не з'явився.

Порівняйте! У травні 2025 року на вечерю завітали 220 заможних криптоінвесторів, а загальна вартість їхніх токенів сягала 148 мільйонів доларів. Тоді відвідувачі прибували на розкішних спорткарах у смокінгах, а біля місця проведення зібралися протестувальники. Сам Джастін Сан володів монетами Трампа на 18,5 мільйона доларів та охоче роздавав автографи.

У гольф-клубі пригощали філе-міньйоном на грилі та обсмаженим палтусом. Програму доповнили виступи зірки телешоу Shark Tank Кевіна О'Лірі та колишнього баскетболіста НБА Трістана Томпсона. Однак на цьому привілеї не закінчувалися:

29 лідерів рейтингу отримали право відвідати VIP-зустріч із президентом і подарунковий набір із його сувенірами;

а чотирьом найбільшим власникам $TRUMP обіцяли ще й годинники з 18-каратного золота з президентською символікою.

За даними проведеного Public Citizen аналізу блокчейну, понад половина гаманців у списку були пов'язані з криптобіржами, які не обслуговують клієнтів зі США. Це дає підстави припускати, що серед їхніх власників переважають іноземці.

Нагадаємо, сукупні втрати інвесторів у п'яти найбільших криптовалютних та пов'язаних із ними проєктах родини Трампів перевищили 5 мільярдів доларів. Натомість самій сім'ї лише мемкоїн $TRUMP приніс щонайменше 635 мільйонів доларів, свідчить фінансова декларація президента.

Загалом до квітня 2026 року заробітки на чотирьох основних ініціативах у цій сфері сягнули 2,3 мільярда доларів. Водночас частку американського лідера в компанії Trump Media & Technology Group оцінюють ще приблизно в 430 мільйонів доларів.