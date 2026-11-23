Трамп організував третю зустріч із власниками свого мемкоїна / Фото Getty Images
Криптовалюта Дональда Трампа, що свого часу коштувала 75 доларів, обвалилася до рекордно низького рівня – менш ніж 1 долар. Утім, президент США продовжує підтримувати інтерес до мемкоїна, влаштовуючи особливі заходи для його найбільших власників.
Навіщо Трамп влаштував вечерю
У неділю, 22 листопада, американський лідер провів уже третю вечерю для інвесторів у $TRUMP: захід відбувся в гольф-клубі поблизу Вашингтона, повідомляє Reuters. Під час зустрічі президент пояснив свою підтримку цифрових активів прагненням підвищити економічну конкурентоспроможність країни.
Я роблю це заради США... Якщо ми цього не зробимо, це зробить Китай
Щоправда, за словами присутніх, цьогорічне свято було значно скромнішим за попереднє – як за кількістю гостей, так і за вартістю їхніх криптоактивів. До слова, право на участь залежало від обсягу вкладень у токен і тривалості володіння ним із кінця вересня до середини листопада. Організатори повідомили про 185 гаманців, що відповідали критеріям, хоча в офіційному рейтингу фігурувало лише 130.
Сукупна вартість активів на цих рахунках становила 8,6 мільйона доларів. Гості чекали на вхід під дощем, а атмосферу заходу описували як доволі стриману. Натомість криптомільярдер Джастін Сан цього разу взагалі не з'явився.
Порівняйте! У травні 2025 року на вечерю завітали 220 заможних криптоінвесторів, а загальна вартість їхніх токенів сягала 148 мільйонів доларів. Тоді відвідувачі прибували на розкішних спорткарах у смокінгах, а біля місця проведення зібралися протестувальники. Сам Джастін Сан володів монетами Трампа на 18,5 мільйона доларів та охоче роздавав автографи.
У гольф-клубі пригощали філе-міньйоном на грилі та обсмаженим палтусом. Програму доповнили виступи зірки телешоу Shark Tank Кевіна О'Лірі та колишнього баскетболіста НБА Трістана Томпсона. Однак на цьому привілеї не закінчувалися:
- 29 лідерів рейтингу отримали право відвідати VIP-зустріч із президентом і подарунковий набір із його сувенірами;
- а чотирьом найбільшим власникам $TRUMP обіцяли ще й годинники з 18-каратного золота з президентською символікою.
За даними проведеного Public Citizen аналізу блокчейну, понад половина гаманців у списку були пов'язані з криптобіржами, які не обслуговують клієнтів зі США. Це дає підстави припускати, що серед їхніх власників переважають іноземці.
Нагадаємо, сукупні втрати інвесторів у п'яти найбільших криптовалютних та пов'язаних із ними проєктах родини Трампів перевищили 5 мільярдів доларів. Натомість самій сім'ї лише мемкоїн $TRUMP приніс щонайменше 635 мільйонів доларів, свідчить фінансова декларація президента.
Загалом до квітня 2026 року заробітки на чотирьох основних ініціативах у цій сфері сягнули 2,3 мільярда доларів. Водночас частку американського лідера в компанії Trump Media & Technology Group оцінюють ще приблизно в 430 мільйонів доларів.
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