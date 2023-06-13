Для чого це можуть запровадити
Експерти вважають, що таке рішення чинитиме значний тиск на індустрію, але все ж є хорошим рішенням, адже до криптовалюти застосовуватиметься те ж законодавство, що і до традиційної. Дії SEC посилюють потребу американських законодавців у розробці чіткої нормативно-правової бази.
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Аналітики JPMorgan наголосили, що без чіткого врегулювання криптоактивність США може переміститися за межі країни, а венчурне фінансування сектора скоротиться.
Нові правила звільнять галузь від поганої практики та несумлінних гравців, що, своєю чергою, необхідно для того, щоб індустрія дозріла та побачила активнішу інституційну участь,
– пояснили в аналітичному центрі.
Також вони зауважили, що SEC вважає криптовалюту цінними паперами, що своєю чергою може призвести до делісінгу цих монет та обмеження розвитку їх блокчейнів.
З огляду на те, що більшість токенів, на які націлена SEC, є конкурентами Ethereum, дії регулятора підвищують ймовірність того, що мережа ще більше посилить своє домінування в блокчейн-сфері,
– додали в JPMorgan.
Найбільша криптобіржа світу за 24 години втратила майже мільярд доларів
- Американський регулятор висунув звинувачення проти криптобіржі, які пов'язані з порушеннями законодавчої бази про цінні папери у США.
- Йдеться про фінансові махінації, зловживання коштами клієнтів та наданні оманливої інформації інвесторам та регуляторам. Загалом проти криптобіржі Binance та її засновника Чанпенгу Чжоу американський регулятор висунув 13 звинувачень.
- Капітал Чанпенгу Чжоу посідає 54 сходинку серед найзаможніших людей у світі. Останні втрати бізнесмена оцінюють у 1,33 мільярда доларів або 4,9%.