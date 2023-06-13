Для чого це можуть запровадити

Експерти вважають, що таке рішення чинитиме значний тиск на індустрію, але все ж є хорошим рішенням, адже до криптовалюти застосовуватиметься те ж законодавство, що і до традиційної. Дії SEC посилюють потребу американських законодавців у розробці чіткої нормативно-правової бази.

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Аналітики JPMorgan наголосили, що без чіткого врегулювання криптоактивність США може переміститися за межі країни, а венчурне фінансування сектора скоротиться.

Нові правила звільнять галузь від поганої практики та несумлінних гравців, що, своєю чергою, необхідно для того, щоб індустрія дозріла та побачила активнішу інституційну участь,

– пояснили в аналітичному центрі.

Також вони зауважили, що SEC вважає криптовалюту цінними паперами, що своєю чергою може призвести до делісінгу цих монет та обмеження розвитку їх блокчейнів.

З огляду на те, що більшість токенів, на які націлена SEC, є конкурентами Ethereum, дії регулятора підвищують ймовірність того, що мережа ще більше посилить своє домінування в блокчейн-сфері,

– додали в JPMorgan.

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