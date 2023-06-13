Зачем это могут ввести
Эксперты считают, что такое решение будет оказывать значительное давление на индустрию, но все же хорошее решение, ведь к криптовалюте будет применяться то же законодательство, что и к традиционной. Действия SEC усиливают потребность американских законодателей в разработке четкой нормативно-правовой базы.
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Аналитики JPMorgan подчеркнули, что без четкого урегулирования криптоактивность США может переместиться за пределы страны, а венчурное финансирование сектора сократится.
Новые правила освободят отрасль от плохой практики и недобросовестных игроков, что, в свою очередь, необходимо для того, чтобы индустрия созрела и увидела более активное институциональное участие,
– объяснили в аналитическом центре.
Также они отметили, что SEC считает криптовалюту ценными бумагами, что в свою очередь может привести к делисингу этих монет и ограничению развития их блокчейнов.
Учитывая, что большинство токенов, на которые нацелена SEC, являются конкурентами Ethereum, действия регулятора повышают вероятность того, что сеть еще больше усилит свое доминирование в блокчейн-сфере.
– добавили в JPMorgan.
Крупнейшая криптобиржа мира за 24 часа потеряла почти миллиард долларов
- Американский регулятор выдвинул обвинение против криптобиржи, связанных с нарушениями законодательной базы о ценных бумагах в США.
- Речь идет о финансовых махинациях, злоупотреблении средствами клиентов и предоставлении обманчивой информации инвесторам и регуляторам. В общей сложности против криптобиржи Binance и ее основателя Чанпенга Чжоу американский регулятор предъявил 13 обвинений.
- Капитал Чанпенгу Чжоу занимает 54 место среди самых богатых людей в мире. Последние потери бизнесмена оценивают в 1,33 млрд долларов или 4,9%.