Зачем это могут ввести

Эксперты считают, что такое решение будет оказывать значительное давление на индустрию, но все же хорошее решение, ведь к криптовалюте будет применяться то же законодательство, что и к традиционной. Действия SEC усиливают потребность американских законодателей в разработке четкой нормативно-правовой базы.

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Аналитики JPMorgan подчеркнули, что без четкого урегулирования криптоактивность США может переместиться за пределы страны, а венчурное финансирование сектора сократится.

Новые правила освободят отрасль от плохой практики и недобросовестных игроков, что, в свою очередь, необходимо для того, чтобы индустрия созрела и увидела более активное институциональное участие,

– объяснили в аналитическом центре.

Также они отметили, что SEC считает криптовалюту ценными бумагами, что в свою очередь может привести к делисингу этих монет и ограничению развития их блокчейнов.

Учитывая, что большинство токенов, на которые нацелена SEC, являются конкурентами Ethereum, действия регулятора повышают вероятность того, что сеть еще больше усилит свое доминирование в блокчейн-сфере.

– добавили в JPMorgan.

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