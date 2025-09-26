Втратив 14 мільйонів, бо "вклався у крипту": шокуюча афера на Житомирщині
- На Житомирщині шахрай виманив у чоловіка майже 14,6 мільйона гривень, обіцяючи криптоінвестиції.
- Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна за шахрайство та легалізацію викрадених коштів.
На Житомирщині шахрай виманив у чоловіка майже 14,6 мільйона гривень. Як стало відомо, ці кошти мали стати криптоінвестицією.
Як шахраю вдалося отримати майже 15 мільйонів?
Ще у 2022 році постраждалий познайомився через месенджер з 44-річним жителем Миколаївщини, повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію.
Під час свого спілкування онлайн чоловіки обговорювали інвестиції, а також віртуальні активи. Підозрюваний позиціонував себе як знавця у галузі крипти.
Афера відбулася влітку 2024 року та здійснювалася таким чином:
- підозрюваний запропонував чоловіку перевести його активи на гаманець з сервісу обміну;
- аби це зробити, шахрай надіслав багатознаковий код;
- чоловік довірився другу та ввів надану комбінацію.
Після цього усі активи потерпілого перейшли на криптогаманець шахрая. Загальна сума збитків сягнула – 14 647 262 гривень.
Поліцейські встановили, що згодом підозрюваний провів кілька транзакцій для легалізації та обготівкування викрадених коштів,
– зазначає поліція.
Шахраю висунули звинувачення у:
- шахрайстві в особливо великих розмірах – частина 5 статті 190 КК України;
- легалізації майна, яке було отримане злочинним шляхом – частина 2 статті 209 КК України.
Зверніть увагу! Зараз підозрюваному загрожує ув'язнення на термін до 12 років з конфіскацією майна.
Останні важливі криптоновини
ВРУ підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію віртуальних активів в Україні, повідомляє нардеп Ярослав Железняк. Зокрема, визначено порядок оподаткування крипти. Зауважимо, що до 2 читання уряд може внести певні правки у теперішній проєкт.
Зараз на крипті отримує значні доходи і Трамп. Сім'я американського президента відчутно заробила після того, як його криптокомпанія здійснила запуск нової криптовалюти WLFI. Буквально, за добу, вони отримали – 5 мільярдів доларів.