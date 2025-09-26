Потерял 14 миллионов, потому что "вложился в крипту": шокирующая афера на Житомирщине
- На Житомирщине мошенник выманил у мужчины почти 14,6 миллиона гривен, обещая криптоинвестиции.
- Подозреваемому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества за мошенничество и легализацию похищенных средств.
На Житомирщине мошенник выманил у мужчины почти 14,6 миллиона гривен. Как стало известно, эти средства должны были стать криптоинвестицией.
Как мошеннику удалось получить почти 15 миллионов?
Еще в 2022 году пострадавший познакомился через мессенджер с 44-летним жителем Николаевской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию.
Во время своего общения онлайн мужчины обсуждали инвестиции, а также виртуальные активы. Подозреваемый позиционировал себя как знатока в области крипты.
Афера состоялась летом 2024 года и осуществлялась следующим образом:
- подозреваемый предложил мужчине перевести его активы на кошелек с сервиса обмена;
- чтобы это сделать, мошенник прислал многозначный код;
- мужчина доверился другу и ввел предоставленную комбинацию.
После этого все активы потерпевшего перешли на криптокошелек мошенника. Общая сумма ущерба достигла – 14 647 262 гривен.
Полицейские установили, что впоследствии подозреваемый провел несколько транзакций для легализации и обналичивания похищенных средств,
– отмечает полиция.
Мошеннику предъявлено обвинение в:
- мошенничестве в особо крупных размерах – часть 5 статьи 190 УК Украины;
- легализации имущества, которое было получено преступным путем – часть 2 статьи 209 УК Украины.
Обратите внимание! Сейчас подозреваемому грозит заключение на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
