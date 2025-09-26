На Житомирщине мошенник выманил у мужчины почти 14,6 миллиона гривен. Как стало известно, эти средства должны были стать криптоинвестицией.

Как мошеннику удалось получить почти 15 миллионов?

Еще в 2022 году пострадавший познакомился через мессенджер с 44-летним жителем Николаевской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Во время своего общения онлайн мужчины обсуждали инвестиции, а также виртуальные активы. Подозреваемый позиционировал себя как знатока в области крипты.

Афера состоялась летом 2024 года и осуществлялась следующим образом:

подозреваемый предложил мужчине перевести его активы на кошелек с сервиса обмена;

чтобы это сделать, мошенник прислал многозначный код;

мужчина доверился другу и ввел предоставленную комбинацию.

После этого все активы потерпевшего перешли на криптокошелек мошенника. Общая сумма ущерба достигла – 14 647 262 гривен.

Полицейские установили, что впоследствии подозреваемый провел несколько транзакций для легализации и обналичивания похищенных средств,

– отмечает полиция.

Мошеннику предъявлено обвинение в:

мошенничестве в особо крупных размерах – часть 5 статьи 190 УК Украины;

легализации имущества, которое было получено преступным путем – часть 2 статьи 209 УК Украины.

Обратите внимание! Сейчас подозреваемому грозит заключение на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

