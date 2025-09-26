Укр Рус
26 сентября, 13:30
Потерял 14 миллионов, потому что "вложился в крипту": шокирующая афера на Житомирщине

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • На Житомирщине мошенник выманил у мужчины почти 14,6 миллиона гривен, обещая криптоинвестиции.
  • Подозреваемому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества за мошенничество и легализацию похищенных средств.

На Житомирщине мошенник выманил у мужчины почти 14,6 миллиона гривен. Как стало известно, эти средства должны были стать криптоинвестицией.

Как мошеннику удалось получить почти 15 миллионов?

Еще в 2022 году пострадавший познакомился через мессенджер с 44-летним жителем Николаевской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Во время своего общения онлайн мужчины обсуждали инвестиции, а также виртуальные активы. Подозреваемый позиционировал себя как знатока в области крипты.

Афера состоялась летом 2024 года и осуществлялась следующим образом:

  • подозреваемый предложил мужчине перевести его активы на кошелек с сервиса обмена;
  • чтобы это сделать, мошенник прислал многозначный код;
  • мужчина доверился другу и ввел предоставленную комбинацию.

После этого все активы потерпевшего перешли на криптокошелек мошенника. Общая сумма ущерба достигла – 14 647 262 гривен.

Полицейские установили, что впоследствии подозреваемый провел несколько транзакций для легализации и обналичивания похищенных средств, 
– отмечает полиция.

Мошеннику предъявлено обвинение в:

  • мошенничестве в особо крупных размерах – часть 5 статьи 190 УК Украины;
  • легализации имущества, которое было получено преступным путем – часть 2 статьи 209 УК Украины.

Обратите внимание! Сейчас подозреваемому грозит заключение на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Последние важные криптоновости

  • ВРУ поддержала в первом чтении законопроект о легализации виртуальных активов в Украине, сообщает нардеп Ярослав Железняк. В частности, определен порядок налогообложения крипты. Заметим, что до 2 чтения правительство может внести определенные правки в нынешний проект.

  • Сейчас на крипте получает значительные доходы и Трамп. Семья американского президента ощутимо заработала после того, как его криптокомпания осуществила запуск новой криптовалюты WLFI. Буквально, за сутки, они получили – 5 миллиардов долларов.