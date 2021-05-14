Міністерство юстиції США і Податкове управління США спільно займаються розслідуванням цієї справи. Відомства уже звернулися по допомогу до людей, які розбираються у всіх аспектах криптобізнесу.

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Боротьба з незаконною діяльністю

Компанія Binance Holdings Ltd. стала лідером ринку після того, як її керівником став харизматичний керівник Чанпен Чжао, який любить популяризувати токени у твіттері та ЗМІ. У 2017 році він став співзасновником компанії. Binance зареєстрована на Кайманових островах і має офіс в Сінгапурі. Ринкова капіталізація компанії становить 92 мільярди доларів.

Процвітання ринку криптовалюти, який досі залишається нерегульованим, турбує американську владу. Таким чином, США намагається викорінити незаконну діяльність, яка набирає оберти у цій сфері. Після оприлюднення інформації про початок розслідування токен криптобіржі подешевшав на 9%.

У США проводять розслідування проти Binance / Інфографіка GoldPrice

Судово-експертна фірма Chainalysis Inc., клієнтами якої є федеральні агентства США, минулого року заявила, що через Binance пройшло більше коштів, пов'язаних зі злочинною діяльністю, ніж через будь-яку іншу криптобіржу. Фірма відстежувала біткойни на суму 2,8 мільярда доларів, які можливо перейшли через торгову платформу у 2019 році. Chainalysis підозрює, що майже 27% або 756 мільйонів доларів, знайшли на Binance.

У відповідь на це криптобіржа заявила, що слідує усім правилам по боротьбі з відмиванням грошей у всіх юрисдикціях, в яких вона працює. Крім того, Binance додала, що співпрацює з такими партнерами, як Chainalysis, для поліпшення своїх систем.

Ми дуже серйозно ставимося до наших юридичних зобов'язань і взаємодіємо з регуляторами і правоохоронними органами. Ми багато працювали над створенням надійної програми дотримання нормативних вимог, що включає принципи та інструменти боротьби з відмиванням грошей, що використовується фінансовими установами для виявлення та усунення підозрілої діяльності,

– заявила представниця Binance Джессіка Юнг.

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