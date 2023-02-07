Криптобіржа Binance зафіксувала відтік понад 170 мільйонів через рішення, пов'язане з доларом

Найбільша криптобіржа у світі Binance тимчасово призупинить операції, які пов'язані з доларом США. Компанія не повідомила причину для цього кроку. Більше про рішення Binance – читайте далі.

За словами представника Binance, клієнтів, яких це рішення стосується безпосередньо повідомили про нововведення, яке почне діяти з 8 лютого. Йдеться про банківські перекази у доларах США.

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Неочікуване рішення Binanace

Компанія також заявила, що 0,01% її щомісячних активних клієнтів використовують американський долар для своїх операцій на платформі. Водночас у Binance наголосили, що вони наполегливо працюють, аби якомога швидше перезапустити цю послугу.

Водночас це рішення криптобіржі стосується лише операцій, які будуть проводити за межами США. Тоді як експерти з Arkham Intelligence повідомили, що після цієї заяви зафіксували різке зростання виведення коштів із криптогаманців Binance. Річ у тому, що мільйони стейблкойнів, вартість яких прив'язана до долара, перевели на інші цифрові гаманці або до конкурентів. Йдеться про Tether та USDC.

Згідно з даними DefiLlama, за день з криптобіржі вивели понадПроте у компанії Arkham наголосили, що для лідера ринку цемізерна сума, адже криптоактиви Binance оцінюють у

Токен Binance – BNB – загалом не постраждав від новини про призупинення операцій з доларом США. Вартість монети коливається на рівні 330 доларів, інформує CNBC. Нагадаємо, що перші два тижні січня 2023 року біткойн суттєво зміцнив позиції на ринку. Пізніше зафіксувати різке коливання вартості цієї монети.

Водночас представник криптобіржі додав, що клієнти можуть використовувати інші фіатні валюти (для прикладу, євро чи фунт), чи способи оплати для придбання криптовалют.