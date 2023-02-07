По словам представителя Binance, клиентам, к которым это решение относится непосредственно сообщили о нововведениях. Оно начнет действовать с 8 февраля. Речь идет о банковских переводах в долларах США.

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Неожиданное решение Binanace

Компания также заявила, что 0,01% ее ежемесячных активных клиентов используют американский доллар для своих операций на платформе. В то же время в Binance подчеркнули, что они упорно работают, чтобы как можно скорее перезапустить эту услугу.

В то же время, это решение криптобиржи касается только операций, которые будут проводить за пределами США. В то время как эксперты по Arkham Intelligence сообщили, что после этого заявления зафиксировали резкий всплеск вывода средств из криптокошельков Binance. Дело в том, что миллионы стейблкоинов, стоимость которых привязана к доллару, перевели на другие цифровые кошельки или конкурентам. Речь идет о Tether и USDC.

К теме! Согласно данным DefiLlama, за день из криптобиржи вывели свыше 172 миллиона долларов. Однако в компании Arkham подчеркнули, что для лидера рынка это мизерная сумма, ведь криптоактивы Binance оценивают в 42,2 миллиарда долларов.

Токен Binance – BNB – в общем, не пострадал от новости о приостановлении операций с долларом США. Стоимость монеты колеблется на уровне 330 долларов. CNBC. Напомним, что первые две недели января 2023 года биткоин существенно укрепил позиции на рынке. Позже зафиксировать резкое колебание стоимости этой монеты

В то же время представитель криптобиржи добавил, что клиенты могут использовать другие фиатные валюты (например, евро или фунт) или способы оплаты для приобретения криптовалют.