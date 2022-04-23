Однією з найбільших криптобірж на Росії є Binance. Вона продовжує там працювати навіть після того, як Росія напала на Україну 24 лютого. Розслідування Reuters показує, що ФСБ мало тісні контакти з регіональним представництвом Binance, отримуючи від них усю необідну інформацію.

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Почалося все з того, що у квітні 2021 року підрозділ російської фінансової розвідки зустрівся в Москві з регіональним керівником Binance. Росіяни хотіли, щоб Binance погодився передати дані клієнтів, включаючи імена та адреси. Російські спецслужби все це прикривали "допомогою в боротьбі зі злочинністю".

Для цього навіть використали Росфінмоніторинг (Росфін). Офіційно це агенство має бути незалежне у своїй діяльності. Але міжнародні експерти відзначають, шо воно контролюється ФСБ.

Глава Binance у Східній Європі та Росії Гліб Костарєв погодився на прохання Росфіну на передачу даних клієнтів. Він сказав діловому партнеру, що у нього не було "великого вибору" у цьому питанні.

ФСБ особливо пильно зацікавилося криптобіржею після того, як команда російського політика Олексія Навального звернулася до своїх прихильників підтримувати його саме за допомогою криптовалюти. Аргументувалося це тим, що імена жертводавців не відомі будуть російській владі. Адже під час фінансових переказів через банки, російські спецслужби навідалися до тих, хто підтримував Навального грошима. І саме Binance рекомендували в команді Навального як надійну криптобіржу.

Тісна співпраця Binance та російських спецслужб продовжилася і після 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну. Криптобіржа вирішила не виходити з російського ринку. Адже ще у 2021 році обсяги торгів Binance в Росії зробили її другим за величиною ринком біржі у світі після Китаю.

А санкції, накладені га Росію, лише збільшили увагу росіян до криптовалюти, які в такий спосіб намагаються зберегти свої заощадження. Лише у березні 2022 року Binance обробила майже 80% усіх операцій з обміну рублів на криптовалюту на суму близько 85 мільярдів рублів (1,1 мільярда доларів).