Одной из крупнейших криптобирж в России является Binance. Она продолжает там работать даже после того, как Россия напала на Украину 24 февраля. Расследование Reuters показывает, что у ФСБ тесные контакты с региональным представительством Binance, получая от них всю необеденную информацию.

В то же время , крупнейшая криптобиржа мира Binance ограничит доступ пользователям из РФ: что известно

Началось все с того, что в апреле 2021 года подразделение российской финансовой разведки встретилось в Москве с региональным руководителем Binance. Россияне хотели, чтобы Binance согласился передать данные клиентов, включая имена и адреса. Российские спецслужбы все это прикрывали "помощью в борьбе с преступностью".

Для этого даже использовали Росфинмониторинг (РосФин). Официально это агентство должно быть независимо в своей деятельности. Но международные эксперты отмечают, что оно контролируется ФСБ.

Глава Binance в Восточной Европе и России Глеб Костарев согласился по просьбе Росфина на передачу данных клиентов. Он сказал деловому партнеру, что у него не было "большого выбора" в этом вопросе.

ФСБ особенно пристально заинтересовалось криптобиржей после того, как команда российского политика Алексея Навального обратилась к своим сторонникам поддерживать его именно с помощью криптовалюты. Аргументировалось это тем, что имена жертвователей неизвестны будут российским властям. Ведь во время финансовых переводов через банки, российские спецслужбы посетили тех, кто поддерживал Навального деньгами. И именно Binance рекомендовали в команде Навального как надежную криптобиржу.

Тесное сотрудничество Binance и российских спецслужб продолжилось и после 24 февраля 2022, когда Россия напала на Украину. Криптобиржа решила не выходить из российского рынка. А ведь еще в 2021 году объемы торгов Binance в России сделали ее вторым по величине рынком биржи в мире после Китая.

А санкции, наложенные на Россию, лишь увеличили внимание россиян к криптовалюте, которые таким образом пытаются сохранить свои сбережения. Только в марте 2022 года Binance обработала почти 80% всех сделок по обмену рублей на криптовалюту на сумму около 85 миллиардов рублей (1,1 миллиарда долларов).