Найбільший банк Росії забив на сполох через проблеми своїх великих клієнтів
Найбільший банк Росії попередив про погіршення якості корпоративного кредитного портфеля на тлі сповільнення економіки країни. Попри те, що перше півріччя виявилося дещо кращим за очікування завдяки вищим процентним доходам, у другій половині 2026 року ситуація може ускладнитися.
Яку тенденцію помітили у Сбербанку
Деталі ексклюзивно для Reuters у середу, 1 липня, розповів сам фінансовий директор Тарас Скворцов у кулуарах чергового конгресу центробанку в Петербурзі. Зокрема, топменеджер визнав погіршення фінансового стану своїх позичальників.
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За словами представника установи, про проблеми клієнтів свідчить зростання кількості звернень щодо реструктуризації кредитів. Через це Сбербанку, найімовірніше, доведеться збільшити резерви під потенційні збитки, а витрати на покриття таких ризиків у корпоративному сегменті підвищаться.
Окрім того, високі процентні ставки змушують банк переглянути прогнози. Якщо раніше зростання корпоративного кредитування цьогоріч очікували на рівні 9 – 11%, то тепер показники можуть занизити. Щоправда, як саме – наразі не розкривають.
Ми бачимо ситуацію на ринку палива. Усе це, звісно, впливає на економічне становище багатьох компаній,
– сказав Скворцов.
До слова, на тлі українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі в Росії виник дефіцит бензину на заправках, а роздрібні ціни зросли. Тож аналітики вже підвищили припущення щодо інфляції на 2026 рік – із 5,5% до 5,7%.
Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України також звертала увагу на слабшу кредитну активність у країні-агресорці. Росіяни все більше переходять на готівкові розрахунки, відмовляючись від банківських карток і безготівкових платежів.