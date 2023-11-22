Менше погроз від кредиторів: як в Україні регулюватимуть мікрокредити

Верховна рада ухвалила законопроєкт, який регулює розміри ставки за мікрокредитами — відтепер вона не може перевищувати 1% на день. За законопроєкт проголосували 255 депутатів.

Про що йдеться в законі

Передусім закон запроваджує термін "денна процентна ставка за споживчим кредитом". Її максимальний розмір не зможе перевищувати 1% на день від загальної вартості кредиту.

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Відтепер у договорі про споживчий кредит має бути вказана інформація про денну процентну ставку. Винятком будуть кредити, виконання зобов'язань за якими забезпечено заставою, іпотекою або правом довірчої власності.

Все за договором

Закон передбачає, що кредитори не можуть вимагати у людей кошти, які не вказані у договорі або не враховані у розрахунку денної процентної ставки, зазначеної у договорі про споживчий кредит.

Кредитодавець буде зобов'язаний передавати інформацію про всі споживчі кредити, незалежно від їхньої суми, хоча б до. Також мусить проводити оцінку кредитоспроможності споживача.

Крім того, заборонено встановлювати умову про продовження в односторонньому порядку строку використання кредиту у вже наявному договорі. Продовження терміну використання кредиту може здійснюватися виключно шляхом укладання додаткового договору за згодою сторін.

Що було зі ставками раніше

До запровадження регулювання, на ринку мікрокредитів денна ставка могла сягати 5%, тоді як річна перевищувала 1000%. Тож державне регулювання ринків фінансових послуг пропонували ще влітку.

В середньому люди, які звертаються до мікрофінансових компаній, отримують позику на суму 5000 грн із денною ставкою 2,5%.

Таким чином, протягом найпоширенішого терміну кредитування, який становить 14 днів, зазначена особа повинна повернути загальну суму 6750 гривень. Іншими словами, вартість кредитних коштів у грошовому виразі становить 1750 гривень.