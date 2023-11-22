О чем идет речь в законе
Прежде всего закон вводит термин "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту". Ее максимальный размер не сможет превышать 1% в день от общей стоимости кредита.
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Теперь в договоре о потребительском кредите должна быть указана информация о дневную процентную ставку. Исключение будут кредиты, выполнение обязательств по которым обеспечено залогом, ипотекой или правом доверительной собственности.
Все по договору
Закон предусматривает, что кредиторы не могут требовать у людей средства, которые не указаны в договоре или не учтены в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре о потребительском кредите
Кроме того, запрещено устанавливать условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита в уже существующем договоре. Продление срока использования кредита может производиться исключительно путем заключения дополнительного договора с согласия сторон.
Что было со ставками раньше
До введения регулирования, на рынке микрокредитов дневная ставка могла достигать 5%, в то время как годовая превышала 1000%. Поэтому государственное регулирование рынков финансовых услуг предлагали еще летом.
В среднем люди, обращающиеся в микрофинансовые компании, получают ссуду на сумму 5000 грн с дневной ставкой 2,5%.