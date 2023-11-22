О чем идет речь в законе

Прежде всего закон вводит термин "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту". Ее максимальный размер не сможет превышать 1% в день от общей стоимости кредита.

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Теперь в договоре о потребительском кредите должна быть указана информация о дневную процентную ставку. Исключение будут кредиты, выполнение обязательств по которым обеспечено залогом, ипотекой или правом доверительной собственности.

Все по договору

Закон предусматривает, что кредиторы не могут требовать у людей средства, которые не указаны в договоре или не учтены в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре о потребительском кредите

Важно! Кредитор будет обязан передавать информацию обо всех потребительских кредитах, независимо от их суммы, хотя бы до одного из бюро кредитных историй. Также должна проводить оценку кредитоспособности потребителя.

Кроме того, запрещено устанавливать условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита в уже существующем договоре. Продление срока использования кредита может производиться исключительно путем заключения дополнительного договора с согласия сторон.

Что было со ставками раньше

До введения регулирования, на рынке микрокредитов дневная ставка могла достигать 5%, в то время как годовая превышала 1000%. Поэтому государственное регулирование рынков финансовых услуг предлагали еще летом.

В среднем люди, обращающиеся в микрофинансовые компании, получают ссуду на сумму 5000 грн с дневной ставкой 2,5%.

Заметьте! Таким образом, в течение распространенного срока кредитования, который составляет 14 дней, указанное лицо должно вернуть общую сумму 6750 гривен. Другими словами, стоимость кредитных средств в денежном выражении составляет 1750 гривен.