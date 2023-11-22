Про що йдеться в законі
Передусім закон запроваджує термін "денна процентна ставка за споживчим кредитом". Її максимальний розмір не зможе перевищувати 1% на день від загальної вартості кредиту.
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Відтепер у договорі про споживчий кредит має бути вказана інформація про денну процентну ставку. Винятком будуть кредити, виконання зобов'язань за якими забезпечено заставою, іпотекою або правом довірчої власності.
Все за договором
Закон передбачає, що кредитори не можуть вимагати у людей кошти, які не вказані у договорі або не враховані у розрахунку денної процентної ставки, зазначеної у договорі про споживчий кредит.
Крім того, заборонено встановлювати умову про продовження в односторонньому порядку строку використання кредиту у вже наявному договорі. Продовження терміну використання кредиту може здійснюватися виключно шляхом укладання додаткового договору за згодою сторін.
Що було зі ставками раніше
До запровадження регулювання, на ринку мікрокредитів денна ставка могла сягати 5%, тоді як річна перевищувала 1000%. Тож державне регулювання ринків фінансових послуг пропонували ще влітку.
В середньому люди, які звертаються до мікрофінансових компаній, отримують позику на суму 5000 грн із денною ставкою 2,5%.