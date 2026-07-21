Найдовший за 15 років "бум" триває: хто найактивніше бере кредити в Україні

Попри складну економічну ситуацію та воєнні ризики, українські компанії активно залучають банківські кредити. Річні темпи приросту гривневого кредитного портфеля вже близько року перевищують 30%, а нинішній цикл зростання став найдовшим за останні 15 років.

У якому стані кредитування в Україні

Детальніше про ключові тренди йдеться в новому звіті про фінансову стабільність Нацбанку, опублікованому 21 липня.

Найшвидше обсяги кредитування зростають у переробній промисловості та будівництві. Водночас найбільше нових позик залучають підприємства торгівлі й аграрного сектору. Окремий акцент українські банки роблять на фінансуванні енергетичних проєктів, переважно надаючи їм кошти на тривалий строк.

Відчутну підтримку також отримує оборонно-промисловий комплекс. У межах реалізації стратегії розвитку за державною програмою представникам галузі вже видали понад 9 мільярдів гривень, а в травні банки навіть підписали окремий меморандум.

Понад 70% чистих кредитів банків надано компаніям із задовільним, міцним або відмінним фінансовими станом,

– наголошують у регуляторі.

Натомість вплив старих проблемних боргів на якість портфеля поступово зменшується завдяки виваженій політиці фінансових установ і ретельному відбору позичальників.

Результати опитувань свідчать про позитивні очікування банків: попит на кредити пожвавлюватиметься, передусім у контексті відбудови країни та розширення виробничих потужностей.

Нагадаємо, раніше Нацбанк розширив перелік способів верифікації фізосіб у цілях фінансової інклюзії. Нові правила мають удосконалити процедуру для клієнтів, оскільки враховують потреби людей, які не можуть пройти її у звичний спосіб.