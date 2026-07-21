В каком состоянии кредитование в Украине

Подробнее о ключевых тенденциях говорится в новом отчете о финансовой стабильности Нацбанка, опубликованном 21 июля.

Быстрее всего объемы кредитования растут в перерабатывающей промышленности и строительстве. В то же время больше всего новых кредитов привлекают предприятия торговли и аграрного сектора. Особое внимание украинские банки уделяют финансированию энергетических проектов, преимущественно предоставляя им средства на длительный срок.

Ощутимую поддержку также получает оборонно-промышленный комплекс. В рамках реализации стратегии развития по государственной программе представителям отрасли уже выдали более 9 миллиардов гривен, а в мае банки даже подписали отдельный меморандум.

Более 70% чистых кредитов банков предоставлено компаниям с удовлетворительным, устойчивым или отличным финансовым состоянием,

– отмечают в регуляторе.

В то же время влияние старых проблемных долгов на качество портфеля постепенно уменьшается благодаря взвешенной политике финансовых учреждений и тщательному отбору заемщиков.

Результаты опросов свидетельствуют о позитивных ожиданиях банков: спрос на кредиты будет оживляться, прежде всего в контексте восстановления страны и расширения производственных мощностей.

Напомним, ранее Нацбанк расширил перечень способов верификации физлиц в целях финансовой инклюзии. Новые правила призваны усовершенствовать процедуру для клиентов, поскольку учитывают потребности людей, которые не могут пройти ее обычным способом.