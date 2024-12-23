Ближний Восток вытесняет Россию с рынка Индии

В ноябре Индия увеличила импорт нефти с Ближнего Востока. Более того, этот показатель вырос до пикового уровня за 9 месяцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В то же время доля российской нефти в импорте Индии упала до самого низкого показателя за три квартала. Стоит напомнить, что Индия активно покупала дешевую нефть из России после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Объемы импорта нефти в Индию за ноябрь 2024 года:

Всего за месяц Индия импортировала 2,28 миллиона баррелей в сутки нефти с Ближнего Востока. Этот показатель вырос на 10,8% по сравнению с октябрем. На сырье с Ближнего Востока приходится примерно 48% от общего объема импорта Индии.

Третий крупнейший импортер и потребитель нефти в мире в ноябре приобрел на 13% меньше российской нефти по сравнению с октябрем. Речь идет о 1,52 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 32% от общего объема потребления Индии.

К теме! Россия остается одним из ключевых партнеров Индии на рынке нефти. Ее опережают Ирак и Саудовская Аравия.

В целом Индия импортировала примерно 4,7 миллиона баррелей нефти в сутки в ноябре, что на 2,5% больше по сравнению с октябрем и на 5% больше, чем годом ранее.