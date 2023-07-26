Держава-агресорка повідомила про зупинення своєї участі у зерновій ініціативі приблизно тиждень тому. Це призвело до зростання напруженості в регіоні та посилило невизначеність щодо глобального постачання зерна.

Варте уваги Випередила навіть біткойн: яка монета може стати новим топгравцем на ринку криптовалют

МВФ поділилися прогнозом щодо цін на зерно

Головний економіст з Міжнародного валютного фонду прогнозує, що вартість зерна може зрости на 15% після краху зернової ініціативи. Нагадаємо, що днем раніше ціни на пшеницю сягнули пікового рівня за 5 місяців.

Очевидно, що Чорноморська ініціатива відігравала важливу роль для забезпечення достатньої пропозиції зерна для світу торік,

– заявив експерт.

Представник МВФ також додав, що ці є інструменти можуть працювати у зворотному напрямку. Найімовірніше, це призведе до посилення тиску на вартість продуктів на глобальному рівні. Водночас у МФВ додали, що вони вважають зростання цін у діапазоні 10 – 15% як "розумну оцінку".

До теми! Наразі один із найважливіших торговельних маршрутів України опинився під загрозою. До того ж Україна відіграє вкрай важливу роль для світового продовольчого ринку. Особливо це актуально напередодні збору нового врожаю.

Також нагадаємо про останні важливі зміни на ринку зернових культур: