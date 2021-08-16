Інвестиції принца
Аль-Валід здійснює свою інвестиційну діяльність через власну компанію – Kingdom Holding. Зазвичай у портфелі домінують нерухомість та близькосхідні компанії. Проте принц активно інвестує й у відомі американські компанії.
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Найуспішніша інвестиція
У січні 1990 року Аль-Валід купив акції Citigroup на 600 мільйонів доларів. Тоді вони були на мінімальному рівні і через 10 років зросли у 25 разів. Аль-Валід і сьогодні залишається найбільшим приватним акціонером Citigroup.
Інвестував до того як це стало мейнстрімом
У дев'яностих принц інвестував в компанію, яка зараз є найдорожчою у світі, – Apple. Тоді йому належало 5%. Аль-Валід також одним із перших вклався в JD.com. У його портфелі побували й акції Amazon, eBay, Coca-Cola, PepsiCo, McDolnald's, Ford, Procter&Gamble, Walt Disney.
У що зараз інвестує принц
На сайті Kingdom Holding перераховано п'ять компаній, в які інвестували значні суми:
- банк Citigroup з 1991 року;
- онлайн-ритейлер JD.com з 2010 року;
- сервіс таксі Lyft з 2015 року;
- сервіс таксі Uber з 2017 року;
- соцмережа Twitter з 2011 року.
З початку 2020 року і до серпня 2021 року портфель із таких 5 акцій приніс 60% прибутку. Найбільше прибутку принесли JD та Twitter (від 114% до 119%), найменше — Citigroup (збиток 0,4%). Сервіси Lyft та Uber зросли на 34% та 48% відповідно.