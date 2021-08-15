Відомо, що інвестиційний гігант продовжував продавати акції у період з квітня по червень 2021 року. Варто наголосити, що компанія продає цінні папери третій квартал підряд.
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Головні активи Баффета у другому кварталі 2021 року
Загалом у другому кварталі 2021 року Berkshire Hathaway продала активи на 1,1 мільярда доларів. Для порівняння за перші три місяці поточного року обсяг продажів склав 3,9 мільярда доларів. До кінця зазначеного періоду вартість інвестиційного портфеля компанії зросла на 8,7% до 293,8 мільярда доларів проти 270,4 мільярда доларів у першому кварталі.
Berkshire Hathaway, як завжди, робить ставку на кілька потужних компаній. У другому кварталі 2021 року 69% її інвестиційного портфеля займали активи техгіганта Apple (124,3 мільярда доларів), а далі йдуть:
- Bank of America (42,6 мільярда доларів),
- American Express (25,1 мільярда доларів),
- Coca-Cola (21,6 мільярда доларів).