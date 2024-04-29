Білл Гросс, особистий капітал якого Forbes оцінює в 1,7 мільярда доларів, оприлюднив своє бачення інвестицій після звіту про ВВП США за перший квартал 2024 року. Нагадаємо, що останні дані не виправдали очікувань та прогнозів експертів.

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"Король облігацій" порадив уникати акцій техсектору

Білл Гросс радить інвесторам уникати цінних паперів технологічних компаній. За його словами, єдина компанія із технологічного сектору, на яку можна звернути увагу, – це Microsoft.

До теми! Корпорація Alphabet у 2024 році виплатить перші у своїй історії дивіденди. До цього материнську компанію Google підштовхнуло аналогічне рішення Meta.

На момент створення цього матеріалу, ринкова капіталізація цієї корпорації становить 3,02 трильйона доларів, згідно з даними Yahoo!Finance. Цікаво, що Білл Гросс також поставив під сумнів доцільність володіння облігаціями.

Нагадаємо, що після публікації звіту прибутковість облігацій зросла відразу на 4,7%, тоді як технологічний сектор впав. Зокрема, Індекс Nasdaq Composite знизився більше ніж на 1%.