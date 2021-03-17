Втратив 90 тисяч доларів: користувач зробив серйозну помилку під час продажу криптовалюти

Власник криптовалюти Alice під час продажу втратив 90 тисяч доларів. Він віддав її вчетверо дешевше від ринкової ціни.

Чому користувач втратив гроші

Власник криптовалюти вирішив продати 4 тисяч монет на децентралізованому торговому майданчику Uniswap. На той момент курс альткойна становив близько 31,5 доларів.

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Однак через низьку ліквідність торгів середня ціна на Alice виявилася значно нижчою за ринковий курс – близько 8,5 доларів. Тому замість 126 тисяч доларів користувач отримав лише 33,5 тисячі доларів.



Транзакцію зафіксував блокчейн-оглядач Etherscan / Скриншот

Великі продажі призвела до того, що котирування альткойна на Uniswap на мить зменшились на 73%, тобто до 8,5 доларів. Однак пізніше повернулися до попередніх показників – у близько 31 доларів.

Цікаво, що після того, як токен Alice додали на криптобіржу Binance , то за хвилину його котирування виросли на 60 000%. Ціна активу різко піднялася з 0,1 до 60 доларів.



Ціна криптовалюти Alice за 17 березня / Графіка CoinMarketCap

Що відомо про криптовалюту Alice

My Neighbor Alice – це гра-будівельник, в якій можуть брати участь декілька гравців. В ній кожен може купувати і володіти віртуальними островами, збирати і будувати певні предмети і знайомитися з новими друзями.

Основною валютою гри якраз є токен Alice. За його допомогою, гравці можуть обмінювати NFT, купувати землю і робити багато інших дій.