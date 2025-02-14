Чому знову росте долар

У п'ятницю, 14 лютого, долар стабілізувався на ринку. Проте валюта торгується біля мінімуму за 3 тижні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво На ринку нафти зафіксували різку зміну динаміки

На сьогодні трейдери позитивно оцінили новини про те, що "дзеркальні" мита Трампа не запровадили негайно, а звіт про ціни виробників у США трохи вгамував занепокоєння щодо інфляції.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп доручив своїй команді сформулювати плани щодо тарифів у відповідь для кожної країни, яка вводить податки на імпорт з США.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18.

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США наразі торгується на рівні 107,03. Цей показник впав на 0,26%, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 106,96 до 107,18. З початку року долар подешевшав на 1,34%. Крім того, за останні 5 днів американська валюта втратила в ціні 0,94%.

Водночас курс євро до долара зріс до найвищого рівня за 2 тижні. Євро дорожчає на тлі оптимізму щодо потенційних мирних переговорів між Україною та Росією.