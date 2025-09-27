Україна багата на різного роду копалини. Зокрема, на українській території є значні запаси газу та дорогоцінних металів. Особливою багато є одна з областей.

Де найбільше корисних копалин в Україні?

Вважається, що "найбагатшою" на корисні копалини є Донеччина. Ресурси цієї області оцінюються в орієнтовно – 3,8 трильйона доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Також значний потенціал мають такі області:

Дніпропетровська – копалини загалом оцінюються у 3,5 трильйона доларів;

Луганська – 3,2 трильйона доларів.

Зверніть увагу! Україна має більш як 111 мільярдів тонн корисних копалин. Загалом вони оцінюються у 14,8 трильйона доларів.

Дані Інституту Геології показують, що на Донеччині значні запаси:

кам'яного вугілля;

вапняків;

сурм'яно-ртутних руд;

доломіту;

вогнетривких глин і так далі.

Зараз частина українських корисних копалин знаходиться під окупацією Росії. Відповідно, ці ресурси не можуть бути використані для покращення економічної ситуації в Україні.

Яких корисних копалин має Україна найбільше? Вважається, що саме кам'яне вугілля забезпечує 62% від загальної вартості українських копалин. Також значна частка – 14% підпадає на залізну руду.

Що ще відомо про корисні копалини України?