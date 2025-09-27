Найбагатший регіон: де насправді в Україні найбільше корисних копалин
- Донеччина вважається "найбагатшою" областю України на корисні копалини.
- Україна має понад 111 мільярдів тонн корисних копалин, загальна вартість яких оцінюється у 14,8 трильйона доларів, причому 62% вартості складає кам'яне вугілля.
Україна багата на різного роду копалини. Зокрема, на українській території є значні запаси газу та дорогоцінних металів. Особливою багато є одна з областей.
Де найбільше корисних копалин в Україні?
Вважається, що "найбагатшою" на корисні копалини є Донеччина. Ресурси цієї області оцінюються в орієнтовно – 3,8 трильйона доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.
Також значний потенціал мають такі області:
- Дніпропетровська – копалини загалом оцінюються у 3,5 трильйона доларів;
- Луганська – 3,2 трильйона доларів.
Зверніть увагу! Україна має більш як 111 мільярдів тонн корисних копалин. Загалом вони оцінюються у 14,8 трильйона доларів.
Дані Інституту Геології показують, що на Донеччині значні запаси:
- кам'яного вугілля;
- вапняків;
- сурм'яно-ртутних руд;
- доломіту;
- вогнетривких глин і так далі.
Зараз частина українських корисних копалин знаходиться під окупацією Росії. Відповідно, ці ресурси не можуть бути використані для покращення економічної ситуації в Україні.
Яких корисних копалин має Україна найбільше?
Вважається, що саме кам'яне вугілля забезпечує 62% від загальної вартості українських копалин. Також значна частка – 14% підпадає на залізну руду.
Що ще відомо про корисні копалини України?
На українській території значні запаси руд. Щобільше, Україна посідає перше місце по запасах деяких з них в Європі. Зокрема, залізних та уранових.
Україна має значні запаси золота. Вважається, що орієнтовно 3 тисячі тонн цього дорогоцінного металу заховано у надрах. Найбільше золота на території "Українського щита".