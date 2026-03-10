Воєнний бюджет Росії зросте на тлі конфлікту в Ірані, – ЗМІ

Росія може стати одним із перших великих вигодонабувачів від війни на Близькому Сході. Конфлікт буквально підняв ціни на нафту вище 100 доларів за барель.

Що очікує Росію через події на Близькому Сході?

Очікується, що ці прибутки незабаром відобразяться у надходженнях до воєнного бюджету Кремля, про що пише Bloomberg.

Москва отримує вигоду одразу з двох факторів:

різкого зростання світових цін на нафту, що підвищило і ціни на російський експорт; із тимчасового дозволу США, який дає індійським нафтопереробним заводам змогу купувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах.

Подальше пом’якшення санкцій також можливе, якщо поставки близькосхідної нафти через Ормузьку протоку не відновляться найближчим часом. Водночас президент Росії Володимир Путін закликав російські енергетичні компанії обережно використовувати несподівані прибутки, застерігши, що "чинні високі ціни на сировину, безумовно, тимчасові".

Зростання цін було більш ніж перекрите падінням обсягів поставок минулого тижня. Причиною стала тижнева зупинка відвантажень із нафтового термінала Шесхаріс у Новоросійську на Чорному морі після атаки українського безпілотника в ніч з 1 на 2 березня.

Зверніть увагу! Поставки відновилися на вихідних, але надто пізно, щоб запобігти різкому скороченню експорту.

За останніми даними, морський експорт російської нафти становив у середньому 3,26 мільйона барелів на добу за чотири тижні до 8 березня. Це приблизно на 200 тисяч барелів на добу менше, ніж за період до 1 березня, і більш ніж на 600 тисяч барелів на добу нижче пікового рівня перед Різдвом.

Пом’якшення санкцій щодо індійських нафтопереробників призвело до того, що кілька танкерів, які прямували до Малаккської протоки, розвернулися й попрямували назад до Індії.

Черга танкерів із російською нафтою в морі стабільно тримається на рівні близько 140 мільйона барелів із середини грудня – це приблизно на 60 мільйонів барелів, або близько 65%, більше, ніж наприкінці серпня.

Цей обсяг може так само швидко скоротитися, якщо індійські нафтопереробники почнуть активно скуповувати "плаваючу" нафту. Індійські НПЗ уже придбали близько 30 мільйонів барелів російської нафти після того, як США дали "зелене світло" на такі закупівлі.

Очікується, що вже найближчого тижня поставки російської нафти знову зростуть після відновлення відвантажень у Новоросійську.

Нагадаємо! Зокрема Індія дійсно вже почала активну купувати російську нафту. Як пише Reuters, країна вже придбала понад 6 мільйонів барелів нафти.

Що ще слід знати про ситуацію щодо Росії?