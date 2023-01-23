Глава Європейської Ради відстоює конфіскацію активів Росії на користь України, – ЗМІ

У західних країнах все частіше та публічніше обговорюють питання конфіскації російських активів, аби передати ці кошти Україні. Зокрема, Шарль Мішель звернувся із важливим закликом до європейських чиновників.

Одним із головних лобістів конфіскації російських активів на користь України став очільник Європейської Ради та бельгійський політичний діяч Шарль Мішель. Він закликав членів блоку продовжити обговорення цього питання.

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Конфіскація російських активів на часі

Крім того, європейський посадовець висловив сподівання, що від лідерів ЄС "надійде певний імпульс" для цього процесу, пише Financial Times. Зокрема, Шарль Мішель нагадав, що Європейський Союз заморозив активи центрального банку Росії приблизно на 300 мільярдів доларів у рамках санкцій проти офіційної Москви після повномасштабного нападу на Україну.

Чиновник також заявив, що кошти варто передати на допомогу Україні. За його словами, у блоці розглядають ідею щодо активного використання цих активів для отримання прибутку, завдяки якому потім можна фінансувати реконструкцію української держави.

Це питання справедливості та чесності. Це має бути зроблено відповідно до правових принципів, що є абсолютно очевидним,

– підкреслив Шарль Мішель.

Що таке лобіювання Це цілеспрямований легальний або нелегальний вплив на органи державної влади та місцевого самоврядування, а також на посадових осіб, спрямований на них від імені іншої особи, організації або групи.

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеф Боррель також пропонував використати ці гроші для відбудови інфраструктури в Україні, які зруйнували окупанти. Згідно з вересневими підрахунками офіційного Києва, Європейської комісії та Світового банку, для реконструкції України потрібно приблизно 350 мільярдів євро.

Що про конфіскацію російських активів говорять в інших країнах: