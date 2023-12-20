Федеральний прокурор Петер Франк надіслав відповідне клопотання до Вищого регіонального суду Франкфурта-на-Майні. Головна ціль конфіскація 720 мільйонів євро заморожених російських активів до державного бюджету Німеччини.

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Німеччина може конфіскувати понад 700 мільйонів російських активів

У разі ухвалення рішення про початок процесу, то це стане прецедентом для Німеччини. До цього російські активи у країні лише заморожували. Таким чином, росіяни втрачали можливість розпоряджатися активами, проте право власності залишалося за ними.

Довідка! Для прикладу, до вище згаданих активів входять гроші з Національного розрахункового депозитарію Московської біржі. Ці кошти заморозили ще влітку 2022 року.

Видання Spiegel також додає, що після підтвердження інформації про включення цих активів до санкцій ЄС, банк JP Morgan отримала запит на трансфер понад 720 мільйонів євро на рахунок у Commerzbank. Це одна з дочірніх компаній Московської фондової біржі, National Clearing Corporation. Через це американський кредитор відмовився від виконання цієї операції.

З іншої сторони, слідчі тепер вважають, що є підстава саме для конфіскації заморожених активів. Мовляв, спроба їхнього виведення після оголошення санкцій можна сприймати як намір обходу цих обмежень. Додають, що наразі майже немає реальних шансів заарештувати та судити порушників. Проте держава має можливість конфіскувати заморожені активи у рамках судового процесу.