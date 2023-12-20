Федеральный прокурор Петер Франк направил соответствующее ходатайство в Высший региональный суд Франкфурта-на-Майне. Главная цель конфискация 720 миллионов евро замороженных российских активов в государственный бюджет Германии.

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Германия может конфисковать более 700 миллионов российских активов

В случае принятия решения о начале процесса это станет прецедентом для Германии. До этого российские активы в стране только замораживали. Таким образом, россияне упускали возможность распоряжаться активами, однако право собственности оставалось за ними.

Справка! К примеру, в вышеупомянутые активы входят деньги с Национального расчетного депозитария Московской биржи. Эти деньги заморозили еще летом 2022 года.

Издание Spiegel также добавляет, что после подтверждения информации о включении этих активов в санкции ЕС, банк JP Morgan получил запрос на трансфер свыше 720 миллионов евро на счет у Commerzbank. Это одна из дочерних компаний столичной фондовой биржи, National Clearing Corporation. Поэтому американский кредитор отказался от выполнения этой операции.

С другой стороны, следователи теперь считают, что есть основание именно для конфискации замороженных активов. Мол, попытка их вывода после оглашения санкций можно воспринимать как намерение обхода этих ограничений. Добавляют, что сейчас практически нет реальных шансов арестовать и судить нарушителей. Однако у государства есть возможность конфисковать замороженные активы в рамках судебного процесса.