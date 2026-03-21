Хто матиме право на соцвиплати цьогоріч?

У 2026 році система соціальної підтримки в Україні залишається адресною, тож право на виплати мають лише ті, хто відповідає чітко визначеним критеріям, повідомляє Мінсоцполітики.

Окремі гарантії зберігаються для найбільш вразливих категорій, що мають найбільші шанси отримати допомогу, за умови дотримання встановлених критеріїв. Це стосується:

сімей з дітьми;

осіб з інвалідністю;

одиноких громадян без достатнього страхового стажу;

малозабезпечених домогосподарств.

Держава фактично концентрує ресурси на домогосподарствах із низьким рівнем доходів та складними життєвими обставинами, запроваджуючи нові підходи до нарахування допомоги.

Довідково: Вона розраховується індивідуально для кожної сім’ї: враховується сукупний дохід, склад домогосподарства та базова величина, яка у 2026 році становить 4 500 гривень. Фактично держава доплачує різницю між розрахунковим рівнем забезпечення та реальними доходами сім’ї.

Хто має більші шанси на отримання соцвиплат в Україні?

Водночас право на таку допомогу не є універсальним. Виплати не призначаються, якщо родина має значні заощадження, здійснювала великі покупки, володіє додатковою нерухомістю або якщо працездатні члени сім’ї тривалий час не працюють і не перебувають на обліку в центрі зайнятості.

Зауважте! Держава застосовує принцип майнового та доходного цензу, щоб спрямувати кошти тим, хто реально цього потребує, зауважує Пенсійний фонд.

При цьому, оформити виплату можна як онлайн через застосунок "Дія", так і офлайн у сервісних центрах. Однак процедура передбачає подання двох заяв і погодження з розрахованою сумою, що дає змогу контролювати прозорість нарахувань.

Таким чином, у 2026 році соціальна допомога не є автоматичною виплатою для всіх. Гарантовано її отримують лише ті громадяни, які відповідають одночасно кільком умовам: передусім щодо рівня доходів, майнового стану та соціального статусу.

