Кто будет иметь право на соцвыплаты в этом году?

В 2026 году система социальной поддержки в Украине остается адресной, поэтому право на выплаты имеют только те, кто соответствует четко определенным критериям, сообщает Минсоцполитики.

Отдельные гарантии сохраняются для наиболее уязвимых категорий, имеющих наибольшие шансы получить помощь, при условии соблюдения установленных критериев. Это касается:

семей с детьми;

лиц с инвалидностью;

одиноких граждан без достаточного страхового стажа;

малообеспеченных домохозяйств.

Государство фактически концентрирует ресурсы на домохозяйствах с низким уровнем доходов и сложными жизненными обстоятельствами, вводя новые подходы к начислению помощи.

Справочно: Она рассчитывается индивидуально для каждой семьи: учитывается совокупный доход, состав домохозяйства и базовая величина, которая в 2026 году составляет 4 500 гривен. Фактически государство доплачивает разницу между расчетным уровнем обеспечения и реальными доходами семьи.

Кто имеет большие шансы на получение соцвыплат в Украине?

В то же время право на такую помощь не является универсальным. Выплаты не назначаются, если семья имеет значительные сбережения, совершала крупные покупки, владеет дополнительной недвижимостью или если трудоспособные члены семьи длительное время не работают и не состоят на учете в центре занятости.

Обратите внимание! Государство применяет принцип имущественного и доходного ценза, чтобы направить средства тем, кто реально в этом нуждается, замечает Пенсионный фонд.

При этом, оформить выплату можно как онлайн через приложение "Дія", так и оффлайн в сервисных центрах. Однако процедура предусматривает подачу двух заявлений и согласование с рассчитанной суммой, что позволяет контролировать прозрачность начислений.

Таким образом, в 2026 году социальная помощь не является автоматической выплатой для всех. Гарантированно ее получают только те граждане, которые соответствуют одновременно нескольким условиям: прежде всего по уровню доходов, имущественного положения и социального статуса.

