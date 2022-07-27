Британська компанія OneWeb має на меті об'єднати свої зусилля зі своїм конкурентом у Франції Eutelsat. Оператори супутникового зв'язку сподіваються, що це допоможе їм поборотися на ринку з компанію Ілона Маска SpaceX.
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Згідно з даними офіційного пресрелізу, у результаті злиття всіх акцій Eutelsat випустить 230 мільйонів нових акцій і обміняє їх на всі акції OneWeb, що залишилися. Акціонери OneWeb будуть володіти 50% Eutelsat, яка продовжуватиме котируватися на Паризькій фондовій біржі та подаватиме запит на розміщення на Лондонській фондовій біржі. Оцінка OneWeb на фоні цієї угоди зросла до 3,4 мільярда доларів, інформує Bloomberg.
І британський, і французький уряди мають частки в OneWeb і Eutelsat відповідно. Крім того, Велика Британія, як і раніше, буде мати особливу частку, яка надає їй право вето щодо стратегічних рішень. Наприклад, йдеться про географічне становище штаб-квартири фірми.
Очікують, що після оголошення про злиття компанія принесе дохід приблизно у розмірі 1,22 мільярда доларів у 2022 – 2023 фінансовому році. Очільник правління Eutelsat заявив, що ця угода допоможе компаніям використати прекрасну можливість росту у сфері зв'язку.
Що відомо про OneWeb та реакція інвесторів
Компанія OneWeb була створена у 2012 році. Протягом досить довгого проміжку часу фірма позиціювала себе як конкурент для проєктів SpaceX та Amazon стосовно супутникового інтернету відповідно:
- Starlink,
- Project Kuiper.
У 2020 році британська компанія повідомляла про підготовку до банкрутства, проте вийшла з цієї ситуації завдяки британському уряду, який виділив 500 мільйонів доларів дотацій у рамках угоди з партнерства з Bharti Global на 1 мільярд доларів. Головна причина проблем – ключові інвестори покинули проєкт у розпал пандемію коронавірусу.
Новина про плани компаній не переконала інвесторів. Акції французької компанії Eutelsat продовжують торгуватися на ринку за найнижчою ціною з кінця 2020 року. У фірмі також повідомили про призупинення виплат дивідендів з зосередження на проєкті OneWeb, який пов'язаний із супутниками. На момент створення цього матеріалу, цінні папери Eutelsat демонструють наступну динаміку:
- акції французької компанії коштують трохи більше 7 євро (6,79 долара США) за штуку, згідно з Yahoo!Finance;
- ринкова капіталізація Eutelsat становить 1,6 мільярда євро або 1,5 мільярда доларів.
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Фактор росії
Додамо, що Eutelsat та OneWeb мають досить суперечливі відносини із державою-агресоркою – росією. Зокрема, у березні в компанії OneWeb повідомили, що будуть співпрацювати зі SpaceX задля запуску своїх супутників. Це сталося після того, як росія заблокувала запуски зі своєї території.
Тоді як Eutelsat й надалі продовжує надавати деякі послуги пов'язані із супутниковим зв'язком в росії. Це відбувається навіть попри тиск зі сторони регуляторів у Європі.
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