Целью британской компании OneWeb является объединить свои усилия со своим конкурентом во Франции Eutelsat. Операторы спутниковой связи надеются, что это поможет им сразиться на рынке с компанией Илона Маска SpaceX.

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В Европе стремятся создать конкурента SpaceX

Согласно данным официального прессрелиза, в результате слияния всех акций Eutelsat выпустит 230 миллионов новых акций и обменяет их на все оставшиеся акции OneWeb. Акционеры OneWeb будут владеть 50% Eutelsat, которая будет продолжать котироваться на Парижской фондовой бирже и запросить размещение на Лондонской фондовой бирже. Оценка OneWeb на фоне этой сделки выросла до 3,4 миллиарда долларов. Bloomberg.

К теме! Хотя акционеры и разделяют компанию, это все равно имеет черты поглощения. OneWeb со стороны Eutelsat. Британская фирма сохранит свой бренд и будет руководить низкоорбитальным бизнесом объединенной группы, у которой будет первичный листинг в Париже.

И британское, и французское правительства имеют доли в OneWeb и Eutelsat соответственно. Кроме того, Великобритания по-прежнему будет иметь особую долю, которая предоставляет ей право вето в отношении стратегических решений. К примеру, речь идет о географическом положении штаб-квартиры компании.

Ожидается, что после объявления о слиянии компания принесет доход примерно в размере 1,22 миллиарда долларов в 2022 – 2023 финансовом году. Глава правления Eutelsat заявил, что это соглашение поможет компаниям использовать прекрасную возможность роста в сфере связи.

Что известно об OneWeb и реакции инвесторов

Компания OneWeb была создана в 2012 году. В течение длительного промежутка времени фирма позиционировала себя как конкурент для проектов SpaceX и Amazon относительно спутникового интернета соответственно:

Starlink,

Project Kuiper.

В 2020 году британская компания сообщала о подготовке к банкротству, однако вышла из этой ситуации благодаря британскому правительству, выделившему 500 миллионов долларов дотаций в рамках соглашения по партнерству с Bharti Globa l на 1 миллиард долларов . Главная причина проблем – ключевые инвесторы покинули проект в разгар пандемии коронавируса.

Справка! Соглашение также должно получить ряд одобрений от регуляторов, включая строгий процесс проверки национальной безопасности в Великобритании. Ожидается, что этот процесс продлится до первой половины 2023 года.

Новость о планах компаний не убедила инвесторов. Акции французской компании Eutelsat продолжают торговаться на рынке по самой низкой цене с конца 2020 года. В фирме также сообщили о приостановлении выплат дивидендов с сосредоточением на проекте OneWeb, связанном со спутниками. На момент создания этого материала ценные бумаги Eutelsat демонстрируют следующую динамику:

акции французской компании стоят чуть больше 7 евро (6,79 доллара США) за штуку, согласно Yahoo!Finance ;

(6,79 доллара США) за штуку, согласно Yahoo!Finance ; рыночная капитализация Eutelsat составляет 1,6 млрд евро или 1,5 млрд долларов.

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Фактор россии

Добавим, что Eutelsat и OneWeb имеют достаточно противоречивые отношения с государством-агрессором – россией. В частности, в марте компании OneWeb сообщили, что будут сотрудничать со SpaceX для запуска своих спутников. Это произошло после того, как Россия заблокировала запуски со своей территории.

В то время как Eutelsat и дальше продолжает предоставлять некоторые услуги связанные со спутниковой связью в России. Это происходит даже при давлении со стороны регуляторов в Европе.

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