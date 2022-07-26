Цього разу Україна звертається до інвесторів, які у минулому обрали до своїх портфелів цінні папери двох українських державних компаній. Йдеться про "Укравтодор" та "Укренерго".

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Україна звернулася до інвесторів з пропозицією

Офіційний Київ пропонує інвесторам змінити терміни виплати боргів за цінними паперами принаймні на 2 роки. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у пості підкреслив, що держава Україна наразі зосереджена на консолідації усіх ресурсів на потреби, які мають першочергове значення. Йдеться про:

пенсії,

фінансування армії,

підготовка до опалювального сезону 2022 – 23 років ,

, відновлення об'єктів критичної інфраструктури.

У зв'язку з цим Кабміну у вівторок, 26 липня 2022 року, схвалив документи щодо відносин з інвесторами. Пропозиція України до власників облігацій "Укравтодору" на суму 700 мільйонів доларів – відтермінування виплати відсотків за цінними паперами до кінця 2024 року. Теж саме пропонують й інвесторам, які володіють активами "Укренерго" на 825 мільйонів доларів.

Важливо! Глава українського Кабміну додав, що цей крок є частиною скоординованої політики Міністерства фінансів.

Зокрема, підкреслюють, що Україна обрала відверту форму дискусії зі всіма кредиторами у контексті відтермінування виплат за боргами. В тому числі йдеться про державні компанії.

Українська сторона очікує, що інвестори погодяться відтермінувати виплати. Шмигаль наголосив, що у сучасних умовах, які продукують низку безпрецедентних викликів, така політика буде поширюватися на всі такі зобов’язання України.

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