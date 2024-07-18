Варто додати, що цінні папери компанії Berkshire Hathaway одні із найдорожчих у світі.

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Новий рекорд Berkshire Hathaway на біржі

Зокрема, вартість однієї акції класу А Berkshire Hathaway зросла на 2,1% до 652 997 доларів. До цього цінні папери подорожчали до 653 861 долара, перевершивши попередній максимум на рівні 647 039 доларів, який зафіксували 26 лютого. Водночас найбільш поширені акції Berkshire класу B коштують приблизно 1/1,500 від цієї суми.

Подорожчання акцій призвело до того, що ринкова вартість компанії Berkshire зросла майже до 937 мільярдів доларів, якщо виходити з кількості акцій, які є в обігу. Акції торгуються на ринку з коефіцієнтом, що приблизно в 23 рази перевищує прогнозований аналітиками операційний прибуток за повний рік.

Загалом з початку 2024 року цінні папери компанії Воррена Баффета класу А зросли майже на 24%. Поточна вартість цих активів коливається на рівні 677 993 доларів за штуку, згідно з даними MarketWatch.