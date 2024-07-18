Стоит добавить, что ценные бумаги компании Berkshire Hathaway одни из самых дорогих в мире.

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Новый рекорд Berkshire Hathaway на бирже

В частности, стоимость одной акции класса А Berkshire Hathaway выросла на 2,1% до 652 997 долларов. До этого ценные бумаги подорожали до 653 861 доллара, превзойдя предыдущий максимум на уровне 647 039 долларов, который зафиксировали 26 февраля. В то же время наиболее распространенные акции Berkshire класса B стоят примерно 1/1,500 от этой суммы.

Подорожание акций привело к тому, что рыночная стоимость компании Berkshire выросла почти до 937 миллиардов долларов, если исходить из количества акций, которые есть в обращении. Акции торгуются на рынке с коэффициентом, что примерно в 23 раза превышает прогнозируемую аналитиками операционную прибыль за полный год.

Всего с начала 2024 года ценные бумаги компании Уоррена Баффета класса А выросли почти на 24%. Текущая стоимость этих активов колеблется на уровне 677 993 долларов за штуку, согласно данным MarketWatch.