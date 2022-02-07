Компанія Цукерберга втратила понад 10 мільярдів через метавсесвіт: що планує робити бізнесмен

У 2021 році Марк Цукерберг повідомив про перейменування своєї компанії Facebook у Meta та розповів про масштабні плани щодо створення метавсесвіту. Проте поки що цей план приносить лише мільярдні збитки.

За останніми даними відділ метавсесвіту у Facebook за останній рік втратив понад 10 мільярдів доларів. Однак компанія продовжить працювати у цьому напрямку та інвестувати у проєкти AR/VR.

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Мільярдні збитки

Компанія, яка у жовтні змінила назву на Meta, щоб уникнути низки суперечок, у середу вперше оприлюднила дані щодо прибутків від своїх проєктів пов'язаних із метавсесвітом.

Зокрема, підрозділ Reality Labs, який включає споживче обладнання, програмне забезпечення та контент, пов’язане з доповненою та віртуальною реальністю, за 2021 рік втратив 10,2 мільярда доларів. Це значно перевищує збитки за попередні два роки:

Це більш ніж вдвічі перевищує операційні збитки, які були зафіксовані у 2020 році – 4,62 мільярда доларів.

доларів. У 2019 році операційний збиток склав 4,5 мільярда доларів.

Інвестори також мають очікувати, що ця тенденція продовжиться. Одна з причин – у четвертому кварталі 2021 року цей підрозділ втратив 3,3 мільярда доларів. Це на 26% більше, ніж у попередньому кварталі того ж року. Крім того, витрати Reality Labs зросли на 48% до 4,2 мільярда доларів. В основному гроші були спрямовані на:

операційні витрати (дослідження та розробки)

витрати на співробітників.

Компанія Цукерберга втрачає мільярди через метавсесвіт / Фото Unsplash

Плани на майбутнє

Попри все Цукерберг та його компанія продовжать інвестувати у метавсествіт. Мільярдер додав, що останнім інвестиційним пріоритетом є саме цей проєкт. За його словами, компанія зосередить свою увагу на базовому апаратному та програмному забезпеченні задля створення Інтернету, який забезпечить кращий цифровий соціальний досвід, ніж все, що існує сьогодні.

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Марк Цукерберг також повідомив, що компанія Meta пізніше цього року випустить гарнітуру віртуальної реальності високого класу та продовжить розробку Project Nazare – перші окулярами Meta з повністю доповненою реальністю.

За його словами до повністю реалізованого бачення метавсесвіту ще далеко, але він задоволений динамікою розвитку і прогресом. Цукерберг переконаний, що це правильні інвестиції для компанії, щоб зосередитися на подальшому розвитку. Актуальні дані щодо статків Марка Цукерберга та позицій компанії на ринку: