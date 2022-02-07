Компания Цукерберга потеряла более 10 миллиардов из-за метавселенной: план действий бизнесмена

В 2021 году Марк Цукерберг сообщил о переименовании своей компании Facebook в Meta и рассказал о масштабных планах по созданию метавселенной. Однако пока этот план приносит только миллиардный ущерб.

По последним данным отдел метамира в Facebook за последний год потерял более 10 миллиардов долларов. Однако компания продолжит работать в этом направлении и инвестировать в проекты AR/VR.

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Миллиардный ущерб

Компания, которая в октябре сменила название на Meta во избежание ряда споров, в среду впервые обнародовала данные о доходах от своих проектов, связанных с метавселенной.

В частности, подразделение Reality Labs, включающее потребительское оборудование, программное обеспечение и контент, связанное с дополненной и виртуальной реальностью, за 2021 год потеряло 10,2 миллиарда долларов. Это значительно превышает ущерб за предыдущие два года:

Это более чем вдвое превышает операционный ущерб, который был зафиксирован в 2020 году – 4,62 миллиарда долларов.

долларов. В 2019 году операционный ущерб составил 4,5 миллиарда долларов.

Инвесторы должны ожидать, что эта тенденция продолжится. Одна из причин – в четвертом квартале 2021 года это подразделение потеряло 3,3 миллиарда долларов. Это на 26% больше, чем в прошлом квартале того же года. Кроме того, расходы Reality Labs выросли на 48% до 4,2 миллиарда долларов. В основном деньги были направлены на:

операционные расходы (исследования и разработки)

расходы на сотрудников

Компания Цукерберга теряет миллиарды из-за метавселенной / Фото Unsplash

Дальнейшие планы

Несмотря на все, Цукерберг и его компания продолжат инвестировать в метавселенную. Миллиардер добавил, что последним инвестиционным приоритетом является именно этот проект. По его словам, компания сосредоточит свое внимание на базовом аппаратном и программном обеспечении для создания Интернета, который обеспечит лучший цифровой социальный опыт, чем все существующее сегодня.

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Марк Цукерберг также сообщил, что компания Meta позже в этом году выпустит гарнитуру виртуальной реальности высокого класса и продолжит разработку Project Nazare – первые очки Meta с полностью дополненной реальностью.

По его словам, до полностью реализованного видения метавселенной еще далеко, но он доволен динамикой развития и прогрессом. Цукерберг убежден, что это правильные инвестиции для компании, чтобы сосредоточиться на дальнейшем развитии. Актуальные данные относительно состояния Марка Цукерберга и позиций компании на рынке: